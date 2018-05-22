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Логотип "Газпрома" убрали с баннеров ЛЧ: УЕФА согласился

Вторник, 22 мая 2018, 11:12

Киевские власти договорились с Союзом европейских футбольных ассоциаций о демонтаже рекламных материалов российского "Газпрома" на финале Лиги чемпионов в Киеве.

Об этом сообщил уполномоченный от Киевской городской госадминистрации по вопросам подготовки к финалу Андрей Мирошниченко в Facebook.

"Массовые акции сопротивления, акты вандализма и граффити шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов "Газпрома" даже в качестве информации о партнерах Лиги Чемпионов", – написал он.

"Все убрано", – сообщил Мирошниченко.

"Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтировано", – добавил он.

 
 
 
 

26 мая на поле НСК "Олимпийский" состоится Финал Лиги чемпионов УЕФА 2018.

Темы: КиевспортГазпром
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