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У центрі Києва обмежать рух через "Пробіг під каштанами"

Вівторок, 22 травня 2018, 12:41

3 червня у Києві відбудеться спортивно-масовий благодійний захід "Пробіг під каштанами", у зв’язку з чим у центрі міста буде обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської адміністрації.

3 червня з 8:00 до 15:00 обмежать рух усіх видів транспортних засобів за маршрутом пробігу: Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вулиця Володимирська – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності та у зворотному напрямку.

Крім того, для монтажу та демонтажу сценічних конструкцій із 9:00 2 червня до 15:00 3 червня обмежать рух на Михайлівській площі та із 21:00 2 червня до 15:00 3 червня – на Володимирському проїзді.

Департаменту транспортної інфраструктури доручили внести зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях слідування яких проходить названими вулицями. Про це обіцяють повідомити додатково.

Зазначається, що у 26-му марафоні "Пробіг під каштанами" візьме участь понад 10 тисяч осіб.

Кошти, зібрані у рамках проекту, спрямовують на придбання необхідного обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

За даними КМДА, за 16 років завдяки Пробігу вдалося зібрати для дітей, хворих на пороки серця, майже півмільйона доларів.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Київтранспорт
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