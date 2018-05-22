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В центре Киева ограничат движение из-за "Пробега под каштанами"

Вторник, 22 мая 2018, 12:41

3 июня в Киеве состоится спортивно-массовое благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами", в связи с чем в центре города ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

3 июня с 8:00 до 15:00 ограничат движение всех видов транспортных средств по маршруту пробега: Михайловская площадь – Владимирский проезд – Софийская площадь – улица Владимирская – улица Богдана Хмельницкого – улица Крещатик – Майдан Независимости и в обратном направлении.

Кроме того, для монтажа и демонтажа сценических конструкций с 9:00 2 июня до 15:00 3 июня ограничат движение на Михайловской площади и с 21:00 2 июня до 15:00 3 июня – на Владимирском проезде.

Департаменту транспортной инфраструктуры поручили внести изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит названными улицами. Об этом обещают сообщить дополнительно.

Отмечается, что в 26-м марафоне "Пробег под каштанами" примет участие более 10 тысяч человек.

Средства, собранные в рамках проекта, направляются на приобретение необходимого оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

По данным КГГА, за 16 лет благодаря пробегу удалось собрать для детей с пороками сердца почти полмиллиона долларов.

Темы: Киевтранспорт
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