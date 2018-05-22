Заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов не декларує цивільну дружину-юристку, яка після призначення чоловіка в АП отримала низку вигідних контрактів.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Журналісти з'ясували, що в декларації Філатова відсутня згадка про цивільну дружину Ганну Бабич і її юридичну компанію AEQUO, а також про їхнього 10-місячного сина.

Зазначається, що фірма Бабич створена одразу після призначення Філатова на посаду в АП і відтоді отримала низку вигідних контрактів у сферах, де рішення приймають давні знайомі Філатова та Бабич.

При цьому творці програми нагадують, що закон про запобігання корупції зобов'язує декларувати всіх осіб, з якими посадовців пов’язує спільний побут.

"Я декларую все відповідно до чинного законодавства", - відповів Філатов у відповідь на питання про недекларування.

Олексій Філатов

За повідомленням у програмі, до 2014 року Філатов та Бабич були партнерами юридичної фірми "Василь Кисіль та партнери". Вони супроводжували продаж медіахолдингу UMH Group бізнесмена Бориса Ложкіна Сергію Курченку.

"Через два дні після призначення Філатова на Банкову, 24 липня 2014 р., Ганна Бабич разом з юристами Юлією Кирпою, Денисом Лисенком, Олександром Мамунею і Марією Ніжнік вийшли з "Василь Кисіль та партнери" та створили власну юридичну компанію AEQUO", - розповідають журналісти.

Ганна Бабич

За їхніми даними, після створення фірма отримала субпідряд на консультування стосовно спору НАК "Нафтогазу" з російським "Газпромом". Де-юре її залучила для консультацій норвезька компанія Wikborg Rein, яка уклала контракт з "Нафтогазом" за безконкурсною процедурою. На той час юридичний департамент "Нафтогазу" вже очолював ще один вихідець з "Василь Кисіль та партнери", юрист Ярослав Теклюк.

Ярослав Теклюк

"На питання, чому норвезька фірма обрала саме AEQUO, її представники основною причиною назвали "досвід та професійність". Попри залучення досвідчених юристів, на той момент AEQUO як компанія не мала ані досвіду, ані імені на ринку", - йдеться у сюжеті.

Автори програми розповіли, що за 4 роки "Нафтогаз" сплатив Wikborg Rein 25 млн євро. За ринковою практикою, її український консультант міг отримати до 5% від загальної суми контракту.

Крім того, згідно з інформацією у сюжеті, за кілька років AEQUO стала однією з найуспішніших фірм-консультантів стосовно концентрації - процесу злиття та поглинання підприємств, згоду на які дає Антимонопольний комітет.

"АМКУ очолює однокурсник Олексія Філатова Юрій Терентьєв. А першим заступником голови АМКУ працює екс-партнерка фірми AEQUO Марія Ніжнік, кума сім’ї Філатова-Бабич", - йдеться у програмі.

Там повідомили також, що у квітні 2018 року організація The Legal 500 поставила AEQUO на перше місце серед українських фірм на ринку злиття та поглинання.