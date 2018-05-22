Замглавы АП скрывает жену-бизнесменшу, обслуживающую "Нафтогаз" - СМИ

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Вторник, 22 мая 2018, 12:47

Заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов не декларирует гражданскую жену-юристку, которая после назначения мужа в АП получила ряд выгодных контрактов.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Журналисты выяснили, что в декларации Филатова отсутствует упоминание о гражданской жене Анне Бабич и ее юридической компании AEQUO, а также об их 10-месячном сыне.

Отмечается, что фирма Бабич была создана сразу после назначения Филатова на должность в АП и с тех пор получила ряд выгодных контрактов в сферах, где решения принимают старые знакомые Филатова и Бабич.

При этом создатели программы напоминают, что закон о предотвращении коррупции обязывает декларировать всех лиц, с которыми должностных лиц связывает совместный быт.

"Я декларирую все в соответствии с действующим законодательством", - сказал Филатов в ответ на вопрос о недекларировании.

 
Алексей Филатов

Согласно данным в программе, до 2014 года Филатов и Бабич были партнерами юридической фирмы "Василь Кисиль и партнеры". Именно они сопровождали продажу медиахолдинга UMH Group бизнесмена Бориса Ложкина Сергею Курченко.

"Через два дня после назначения Филатова на Банковую, 24 июля 2014 года, Анна Бабич вместе с юристами Юлией Кирпой, Денисом Лысенко, Александром Мамуней и Марией Нижник вышли из "Василь Кисиль и партнеры" и создали собственную юридическую компанию AEQUO", - рассказывают журналисты.

 
Анна Бабич

По их данным, после создания фирма получила субподряд на консультирование относительно спора НАК "Нафтогаз" с российским "Газпромом". Де-юре ее привлекла для консультаций норвежская компания Wikborg Rein, которая заключила контракт с "Нафтогазом" по бесконкурсной процедуре. В то время юридический департамент "Нафтогаза" уже возглавлял еще один выходец из "Василь Кисиль и партнеры", юрист Ярослав Теклюк.

 
Ярослав Теклюк

"На вопрос, почему норвежская фирма выбрала именно AEQUO, ее представители основной причиной назвали "опыт и профессионализм". Несмотря на привлечение опытных юристов, на тот момент AEQUO как компания не имела ни опыта, ни имени на рынке", - говорится в сюжете.

Авторы программы рассказали, что за 4 года "Нафтогаз" заплатил Wikborg Rein 25 млн евро. Согласно рыночной практике, ее украинский консультант мог получить до 5% от общей суммы контракта.

Кроме того, согласно информации в сюжете, за несколько лет AEQUO стала одной из самых успешных фирм-консультантов относительно концентрации - процесса слияния и поглощения предприятий, согласие на которые дает Антимонопольный комитет.

"АМКУ возглавляет однокурсник Алексея Филатова Юрий Терентьев. А первым заместителем председателя АМКУ работает экс-партнерша фирмы AEQUO Мария Нижник, кума семьи Филатова-Бабич", - говорится в программе.

Там сообщили также, что в апреле 2018 года организация The Legal 500 поставила AEQUO на первое место среди украинских фирм на рынке слияний и поглощений.

Темы: президент Порошенко Администрация президента декларации коррупция
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