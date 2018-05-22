Третина росіян хочуть для Росії статусу, який був у СРСР

58% росіян вважають, що основна мета країни в XXI сторіччі – увійти в число найбільш економічно розвинених і політично впливових держав світу.



Про це повідомляє Федеральний науково-дослідний соціологічний центр Російської академії наук у доповіді "Російське суспільство після президентських виборів – 2018: запит на зміни", передає "РИА Новости".



31% респондентів бачить метою повернення Росії статусу супердержави на зразок СРСР.



7% опитаних вважають, що Росія має бути лідером на пострадянському просторі.



4% вважають, що країні не слід прагнути до глобальних цілей.



При цьому 36% росіян вважають, що Росія сьогодні – велика держава, яку можна порівняти за своїм впливом на світові процеси з США і Китаєм.



28% висловлюють думку, що Росія – одна з провідних країн світу, співмірна за своїм впливом із Великобританією, Францією, Німеччиною та Японією.



19% респондентів вважають, що їхня країна сьогодні не входить у число найбільш впливових держав світу.



17% опитаних не змогли відповісти.



Росіяни визначають зовнішньополітичні пріоритети, виходячи з потреб внутрішнього розвитку країни, уточнюється в доповіді.



Важливим фактором є складні міжнародні відносини.



"Звідси дві різноспрямовані тенденції: з одного боку, посилення державної міці Росії як запоруки зростання її конкурентного потенціалу на світовій арені, а з іншого – все більша орієнтація на вирішення внутрішніх політичних, соціально-економічних і культурних проблем", – стверджують соціологи.



Опитування провели в квітні. У ньому взяли участь 4000 осіб з усіх регіонів Російської Федерації. Модель вибірки і похибка не уточнюється.