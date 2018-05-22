Третина росіян хочуть для Росії статусу, який був у СРСР

1533 перегляди
Вівторок, 22 травня 2018, 14:02

58% росіян вважають, що основна мета країни в XXI сторіччі – увійти в число найбільш економічно розвинених і політично впливових держав світу.

Про це повідомляє Федеральний науково-дослідний соціологічний центр Російської академії наук у доповіді "Російське суспільство після президентських виборів – 2018: запит на зміни", передає "РИА Новости".

31% респондентів бачить метою повернення Росії статусу супердержави на зразок СРСР.

7% опитаних вважають, що Росія має бути лідером на пострадянському просторі.

4% вважають, що країні не слід прагнути до глобальних цілей.

При цьому 36% росіян вважають, що Росія сьогодні –  велика держава, яку можна порівняти за своїм впливом на світові процеси з США і Китаєм.

28% висловлюють думку, що Росія – одна з провідних країн світу, співмірна за своїм впливом із Великобританією, Францією, Німеччиною та Японією.

19% респондентів вважають, що їхня країна сьогодні не входить у число найбільш впливових держав світу.

17% опитаних не змогли відповісти.

Росіяни визначають зовнішньополітичні пріоритети, виходячи з потреб внутрішнього розвитку країни, уточнюється в доповіді.

Важливим фактором є складні міжнародні відносини.

"Звідси дві різноспрямовані тенденції: з одного боку, посилення державної міці Росії як запоруки зростання її конкурентного потенціалу на світовій арені, а з іншого – все більша орієнтація на вирішення внутрішніх політичних, соціально-економічних і культурних проблем", – стверджують соціологи.

Опитування провели в квітні. У ньому взяли участь 4000 осіб з усіх регіонів Російської Федерації. Модель вибірки і похибка не уточнюється.

Теми: Росія соціологія опитування історія
powered by lun.ua
По темі
"Вірте Путіну": Кремль відреагував на заяви про провальні тести його ракет 22 травня 2018, 14:22
В МЗС розповіли про переговори по звільненню бранців Кремля 22 травня 2018, 12:47
У РФ ухвалили закон про "протидію" санкціям 22 травня 2018, 11:43
Усі новини
Головні новини
У справі про договірні матчі фігурує близько 50 осіб – джерела
У школі Харкова розпилили невідому речовину: госпіталізували 26 дітей
ЄСПЛ зобов'язав Україну скасувати мораторій на продаж землі
Мартиненка віддали під суд
Усі новини
соціум

Хто і чому хоче легалізації марихуани в Україні

їжа

5 способів переконати людину харчуватися здоровою їжею