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Треть россиян хотят для России статуса, какой был у СССР

Вторник, 22 мая 2018, 14:02

58% россиян считают, что основная цель страны в XXI веке – войти в число наиболее экономически развитых и политически влиятельных государств мира.

Об этом сообщает Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук в докладе "Российское общество после президентских выборов — 2018: запрос на перемены", передает "РИА Новости".

31% респондентов видит целью возвращение России статуса супердержавы наподобие СССР.

7% опрошенных считают, что Россия должна быть лидером на постсоветском пространстве.

4% полагают, что стране не следует стремиться к глобальным целям.

При этом 36% россиян считают, что Россия сегодня – великая держава, сравнимая по своему влиянию на мировые процессы с США и Китаем.

28% высказывают мнение, что Россия – одна из ведущих стран мира, сравнимая по своему влиянию с Великобританией, Францией, Германией и Японией.

19% респондентов считают, что страна сегодня не входит в число наиболее влиятельных государств мира.

17% опрошенных затруднились ответить.

Россияне определяют внешнеполитические приоритеты, исходя из потребностей внутреннего развития страны, уточняется в докладе.

Немаловажным фактором являются сложные международные отношения.

"Отсюда две разнонаправленные тенденции: с одной стороны, усиление державной мощи России в качестве залога роста ее конкурентного потенциала на мировой арене, а с другой – все большая ориентация на решение внутренних политических, социально-экономических и культурных проблем", – утверждают социологи.

Опрос провели в апреле. В нем приняли участие 4000 человек из всех регионов Российской Федерации. Модель выборки и погрешность не уточняется.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиясоциологияопросистория
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