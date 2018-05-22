ЦПК: Холодницький підіграв псевдоконфіскації у справі Курченка

У Центрі протидії корупції заявляють, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький "підіграв у псевдоконфіскації в рамках розслідування злочинної схеми Сергія Курченка".

Про це пише у своєму блозі на "Українській правді" виконавчий директор та член правління ЦПК юрист Дарія Каленюк.

За її словами, "держава від гучної псевдоконфіскації Луценка насправді отримала лише дірку від бублика та реальну загрозу виплатити кошти за незаконно конфіскований завод та нафтопродукти".

"Слідство завершилось укладанням угоди з підставними особами, а не з бенефіціаром схеми – Курченком, якого підозрюють у використанні Одеського нафтопереробного заводу для ухилення від податків в особливо великих розмірах", – зазначає Каленюк.



"Згідно з угодою, начебто конфіскували нафтопродукти Одеського НПЗ, хоча на час рішення про конфіскацію самі нафтопродукти вже були продані, а гроші від їх реалізації розчинилися на рахунках друзів народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського", – наголошує вона.

За словами Каленюк, "така виключно "паперова" конфіскація стала можливою у тому числі завдяки зусиллям головного антикорупційного прокурора Назара Холодницького".

Вона зазначає, що восени 2016 року НАБУ за погодженням із Холодницьким витребувало в Одеської поліції кримінальне провадження щодо злочинної схеми Курченка із незаконного транзиту нафтопродуктів.

Вивчивши справу, детективи НАБУ побачили у ній перспективу та попросили у САП, як процесуальних керівників, визначити підслідність за НАБУ. Проте детективи двічі отримали відмову за підписом прокурора Ольги Ярової, яка вже у березні 2017 року повернула справу назад до Одеської поліції.

"Протягом місяця з дня реєстрації провадження САП не визначала у справі прокурора і врешті витребувала справу собі та в результаті відмовилася повідомляти детективам навіть про те, де фізично справа знаходиться. У той же час відомості про справу зникли з реєстру досудових розслідувань", – зазначає Каленюк.

Вона вказує, що кіпрська компанія-засновник Одеського нафтопереробного заводу, Empson Limited, веде процедуру міжнародного арбітражу проти України. Компанія звинувачує нашу державу в порушенні прав іноземного інвестора, гарантованих Договором до Енергетичної Хартії.



"Якщо кіпрській оффшорці Курченка вдасться довести порушення і суд ухвалить відповідне рішення, Україна буде зобов'язана виплатити цій компанії мільйони доларів за незаконно конфіскований завод та нафтопродукти", – каже Каленюк.

"Українська правда" звернулася за коментарем до Назара Холодницького.

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