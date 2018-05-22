ЦПК: Холодницкий подыграл псевдоконфискации по делу Курченко

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Вторник, 22 мая 2018, 14:25

В Центре противодействия коррупции заявляют, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий "подыграл в псевдоконфискации в рамках расследования преступной схемы Сергея Курченко".

Об этом пишет в своем блоге на "Украинской правде" исполнительный директор и член правления ЦПК юрист Дарья Каленюк.

По ее словам, "государство от громкой псевдоконфискации Луценко самом деле получило лишь дырку от бублика и реальную угрозу выплатить деньги за незаконно конфискованный завод и нефтепродукты".

"Следствие завершилось заключением сделки с подставными лицами, а не с бенефициаром схемы – Курченко, которого подозревают в использовании Одесского нефтеперерабатывающего завода для уклонения от налогов в особо крупных размерах", – отмечает Каленюк.

"Согласно договору, якобы конфисковали нефтепродукты Одесского НПЗ, хотя бы на время решения о конфискации сами нефтепродукты уже были проданы, а деньги от их реализации растворились на счетах друзей народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского", - отмечает она.

По словам Каленюк, "такая исключительно "бумажная"конфискация стала возможной в том числе благодаря усилиям главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого".

Она отмечает, что осенью 2016 года НАБУ по согласованию с главой САП потребовали у Одесской полиции уголовное производство по преступной схеме Курченко относительно незаконного транзита нефтепродуктов.

Изучив дело, детективы НАБУ увидели в нем перспективу и попросили у САП, как процессуальных руководителей, определить подследственность за НАБУ. Однако детективы дважды получили отказ за подписью прокурора Ольги Яровой, которая уже в марте 2017 года вернула дело обратно Одесской полиции.

 

 

 

"В течение месяца со дня регистрации производства САП не определяла по делу прокурора и в конце затребовала дело себе и в результате отказалась сообщать детективам даже о том, где физически дело находится. В то же время сведения о деле исчезли из реестра досудебных расследований", – отмечает Каленюк .

Она указывает, что кипрская компания-учредитель Одесского нефтеперерабатывающего завода, Empson Limited, ведет процедуру международного арбитража против Украины. Компания обвиняет нашу страну в нарушении прав иностранного инвестора, гарантированных Договору к Энергетической Хартии.

"Если кипрской оффшорке Курченко удастся доказать нарушение и суд примет соответствующее решение, Украина будет обязана выплатить этой компании миллионы долларов за незаконно конфискованный завод и нефтепродукты", – говорит Каленюк.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к Назару Холодницкому.

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Темы: Антикоррупционная прокуратура Курченко Генпрокуратура
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