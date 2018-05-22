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На Миколаївщині скаржаться на прокуратуру – нібито підбурює на злочин

Вівторок, 22 травня 2018, 14:51

Керівники райдержадміністрацій у Миколаївській області, а також інших служб та відомства області заявляють, що отримують дзвінки нібито від очільників обласної прокуратури з пропозиціями вирішення юридичних питань у незаконний спосіб.

Про це "Українській правді" повідомила речник прокурора Миколаївської області Валерія Власова.

"Голови райдержадміністрацій та керівники підприємств області заявляють, що до них надходять телефонні дзвінки нібито від імені керівництва прокуратури Миколаївської області з проханням вирішити юридичні питання у неправовий спосіб", - сказала вона.

За словами Власової, наразі про такі дзвінки заявили голови Доманівської РДА, Врадіївської РДА, керівники Служби автомобільних доріг та "Миколаївводоканалу".

Скаржники також називали прізвища осіб, від яких отримували незаконні пропозиції.

У відомстві переконані, що це провокація з метою дискредитації прокуратури.

"За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст 190 КК України - шахрайство", - сказала Власова.

Вона також закликала усіх про кожний такий випадок негайно повідомляти в органи поліції Миколаївської області.

Відкриття провадження за даним фактом підтвердили і в Генпрокуратурі. Деталі по цій справі обіцяли оприлюднити найближчим часом.

У Нацполіції повідомили, що до них повідомлень щодо незаконних дій керівництва прокуратури Миколаївської області не надходило.   

Раніше про подібні випадки повідомляла Конотопська прокуратура.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Миколаївська областьпрокуратура
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