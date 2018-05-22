На Николаевщине жалуются на прокуратуру – якобы подстрекает на преступление
Руководители райгосадминистраций в Николаевской области, а также других служб и ведомства области заявляют, что получают звонки якобы от руководителей областной прокуратуры с предложениями решения юридических вопросов незаконным способом.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокурора Николаевской области Валерия Власова.
"Главы райгосадминистраций и руководители предприятий области заявляют, что к ним поступают телефонные звонки якобы от имени руководства прокуратуры Николаевской области с просьбой решить юридические вопросы неправовым способом", - сказала она.
По словам Власовой, уже о таких звонках заявили главы Домановской РГА, Врадиевской РГА, руководители Службы автомобильных дорог и "Николаевводоканал".
Жалобщики также называли фамилии лиц, от которых получали незаконные предложения.
В ведомстве убеждены, что это провокация с целью дискредитации прокуратуры.
"По данному факту расследуется уголовное производство по ч.1 ст 190 УК Украины – мошенничество", - сказала Власова.
Она также призвала всех о каждом таком случае немедленно сообщать в органы полиции Николаевской области.
Открытие производства по данному факту подтвердили и в Генпрокуратуре. Детали по этому делу обещали обнародовать в ближайшее время.
В Нацполиции сообщили, что к ним сообщений относительно незаконных действий руководства прокуратуры Николаевской области не поступало.
Ранее о подобных случаях сообщала Конотопская прокуратура.