На Николаевщине жалуются на прокуратуру – якобы подстрекает на преступление

Руководители райгосадминистраций в Николаевской области, а также других служб и ведомства области заявляют, что получают звонки якобы от руководителей областной прокуратуры с предложениями решения юридических вопросов незаконным способом.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокурора Николаевской области Валерия Власова.

"Главы райгосадминистраций и руководители предприятий области заявляют, что к ним поступают телефонные звонки якобы от имени руководства прокуратуры Николаевской области с просьбой решить юридические вопросы неправовым способом", - сказала она.

По словам Власовой, уже о таких звонках заявили главы Домановской РГА, Врадиевской РГА, руководители Службы автомобильных дорог и "Николаевводоканал".

Жалобщики также называли фамилии лиц, от которых получали незаконные предложения.

В ведомстве убеждены, что это провокация с целью дискредитации прокуратуры.

"По данному факту расследуется уголовное производство по ч.1 ст 190 УК Украины – мошенничество", - сказала Власова.

Она также призвала всех о каждом таком случае немедленно сообщать в органы полиции Николаевской области.

Открытие производства по данному факту подтвердили и в Генпрокуратуре. Детали по этому делу обещали обнародовать в ближайшее время.

В Нацполиции сообщили, что к ним сообщений относительно незаконных действий руководства прокуратуры Николаевской области не поступало.

Ранее о подобных случаях сообщала Конотопская прокуратура.