Пацієнтські організації просять Тимошенко не брехати про закупівлю ліків

41 пацієнтська організація закликали лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко не поширювати неправдиву інформацію про закупівлі, які дискредитують медичну реформу.

Про це йдеться у відкритому листі організацій до політика.

Він став відповіддю на виступ Тимошенко на погоджувальній раді, на якій вона озвучила, на думку організацій, неправдиві цифри та дані щодо медичної реформи.

"Закликаємо Вас, шановна Юліє Володимирівно, як лідера фракції, не озвучувати неперевірену інформацію та не вводити в оману виборців та народних депутатів", – йдеться у зверненні.

Також у листі політики закликали не дискредитувати та знецінювати реформу держзакупівель.

"Дискредитувати та знецінювати її (реформу – ред.) – значить нехтувати проблемами пацієнтів та використовувати чуже горе для гучних популістичних гасел" – наголосили у повідомленні.

Як приклад, організації заявили, що закупівля ліків через міжнародні організації дозволила заощадити до 39% бюджетних коштів.

"Деякі ліки закуповуються у 67 разів дешевше, ніж це робив МОЗ до 2015 року. Кількість додатково закуплених ліків на заощаджені кошти за деякими програмами сягає до 70%. Понад 60% ліків міжнародні організації закуповують напряму у виробників, в порівнянні з кількома відсотками виробників, які заходили на тендери МОЗ", - пояснили у зверненні до політика.

На погоджувальній раді Тимошенко заявила, що "держава платить мільярди гривень передплатою, а ліки не постачаються. А ті, що постачаються, - мають низьку якість та майже прострочений термін".