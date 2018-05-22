Пациентские организации просят Тимошенко не врать о закупке лекарств

41 пациентская организация призвала лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко не распространять ложную информацию о закупках, которые дискредитируют медицинскую реформу.

Об этом говорится в открытом письме организаций к политику.

Он стал ответом на выступление Тимошенко на согласительном совете, на котором она озвучила, по мнению организаций, ложные цифры и данные о медицинской реформе.

"Призываем Вас, уважаемая Юлия Владимировна, как лидера фракции, не озвучивать непроверенную информацию и не вводить в заблуждение избирателей и народных депутатов", - говорится в обращении.

Также в письме политики призвали не дискредитировать и обесценивать реформу госзакупок.

"Дискредитировать и обесценивать ее (реформу - ред.) - значит пренебрегать проблемами пациентов и использовать чужое горе для громких популистских лозунгов" - отметили в сообщении.

В качестве примера, организации заявили, что закупка лекарств через международные организации позволила сэкономить до 39% бюджетных средств.

"Некоторые лекарства закупаются в 67 раз дешевле, чем это делал МЗ до 2015 года. Количество дополнительно закупленных лекарств на сэкономленные средства по некоторым программам достигает 70%. Более 60% лекарств международные организации закупают напрямую у производителей, по сравнению с несколькими процентами производителей, которые заходили на тендеры МЗ ", - пояснили в обращении к политику.

На согласительном совете Тимошенко заявила, что "государство платит миллиарды гривен предоплатой, а лекарства не поставляются. А те, которые поставляются - имеют низкое качество и почти просроченный срок".