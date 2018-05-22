У виші на Полтавщині зі 22 студентів вимагали хабар за держіспит

Співробітники Служби безпеки затримали на хабарі працівника деканату та старосту групи одного з вищих навчальних закладів Полтавської області, які систематично вимагали зі студентів гроші за екзамени та заліки.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що правоохоронці задокументували факт вимагання 66 тисяч гривень з 22 студентів навчальної групи за здачу випускного державного іспиту.

У відомстві додають, що співробітники СБУ затримали працівника деканату та старосту групи на робочому місці після отримання всієї суми хабара.

"Під час санкціонованого обшуку в деканаті правоохоронці виявили ще понад 35 тисяч гривень незаконно одержаних коштів. Гроші були розкладені по конвертах з позначенням навчальних груп та осіб, яким вони призначалися", - йдеться у повідомленні.

У СБУ додають, що наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Повідомляється, що у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368, ст. 369-2 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Операція з викриття злочинних дій проводилась спільно з управлінням захисту економіки Нацполіції в Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури.