В вузе на Полтавщине с 22 студентов требовали взятку за госэкзамен

Сотрудники Службы безопасности задержали на взятке работника деканата и старосту группы одного из высших учебных заведений Полтавской области, которые систематически требовали со студентов деньги за экзамены и зачеты.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители задокументировали факт вымогательства 66 тысяч гривен из 22 студентов учебной группы за сдачу выпускного государственного экзамена.

В ведомстве добавляют, что сотрудники СБУ задержали работника деканата и старосту группы на рабочем месте после получения всей суммы взятки.

"Во время санкционированного обыска в деканате правоохранители обнаружили еще более 35 тысяч гривен незаконно полученных средств. Деньги были разложены по конвертам с указанием учебных групп и лиц, которым они предназначались", - говорится в сообщении.

В СБУ добавляют, что сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Сообщается, что в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368, ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Операция по разоблачению преступных действий проводилась совместно с управлением защиты экономики Нацполиции в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры.