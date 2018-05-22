РосЗМІ: у Дебальцевому прогримів вибух в автобусі
Вівторок, 22 травня 2018, 17:40
Представник "ДНР" заявив, що в окупованому Дебальцевому стався вибух в пасажирському автобусі.
Про це повідомляє російське інформагентство РИА Новости з посиланням на бойовиків.
"Одна людина загинула, двоє отримали поранення", - повідомили в агентстві.
За їхньою інформацією, інцидент стався о 15:50 в рейсовому автобусі №1, який їхав по вулиці Курчатова.
Також повідомляють, що, попередньо, вибухівка знаходилася всередині автобуса.
Українська правда