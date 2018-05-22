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РосЗМІ: у Дебальцевому прогримів вибух в автобусі

Вівторок, 22 травня 2018, 17:40

Представник "ДНР" заявив, що в окупованому Дебальцевому стався вибух в пасажирському автобусі.

Про це повідомляє російське інформагентство РИА Новости з посиланням на бойовиків.

"Одна людина загинула, двоє отримали поранення", - повідомили в агентстві.

За їхньою інформацією, інцидент стався о 15:50 в рейсовому автобусі №1, який їхав по вулиці Курчатова.

Також повідомляють, що, попередньо, вибухівка знаходилася всередині автобуса.

Українська правда
Теми: бойові діїокупаціяРосія
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