РосЗМІ: у Дебальцевому прогримів вибух в автобусі

Представник "ДНР" заявив, що в окупованому Дебальцевому стався вибух в пасажирському автобусі.

Про це повідомляє російське інформагентство РИА Новости з посиланням на бойовиків.

"Одна людина загинула, двоє отримали поранення", - повідомили в агентстві.

За їхньою інформацією, інцидент стався о 15:50 в рейсовому автобусі №1, який їхав по вулиці Курчатова.

Також повідомляють, що, попередньо, вибухівка знаходилася всередині автобуса.