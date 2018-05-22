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РосСМИ: в Дебальцево прогремел взрыв в автобусе

Вторник, 22 мая 2018, 17:40

Представитель "ДНР" заявил, что в оккупированном Дебальцево произошел взрыв в пассажирском автобусе.

Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на боевиков.

"Один человек погиб, двое получили ранения", - сообщили в агентстве.

По их информации, инцидент произошел  в 15:50 в рейсовом автобусе №1, который ехал по улице Курчатова.

Также сообщают,  что, предварительно, взрывчатка находилась внутри автобуса.

Украинская правда
Темы: боевые действияоккупацияРосcия
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