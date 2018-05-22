РосСМИ: в Дебальцево прогремел взрыв в автобусе
Вторник, 22 мая 2018, 17:40
Представитель "ДНР" заявил, что в оккупированном Дебальцево произошел взрыв в пассажирском автобусе.
Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на боевиков.
"Один человек погиб, двое получили ранения", - сообщили в агентстве.
По их информации, инцидент произошел в 15:50 в рейсовом автобусе №1, который ехал по улице Курчатова.
Также сообщают, что, предварительно, взрывчатка находилась внутри автобуса.
Украинская правда