РосСМИ: в Дебальцево прогремел взрыв в автобусе

Представитель "ДНР" заявил, что в оккупированном Дебальцево произошел взрыв в пассажирском автобусе.

Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на боевиков.

"Один человек погиб, двое получили ранения", - сообщили в агентстве.

По их информации, инцидент произошел в 15:50 в рейсовом автобусе №1, который ехал по улице Курчатова.

Также сообщают, что, предварительно, взрывчатка находилась внутри автобуса.