Українці назвали ТОП найважливіших проблем у країні

Серед головних власних проблем та проблем України в цілому, українці назвали корупцію, військові дії на Донбасі, рост цін та високі тарифи.

Про це йдеться у даних дослідження, яке у березні проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту.

Зазначається, що соціологи попросили українців назвати, які на їхню думку існують найважливіші проблеми для України і для них особисто.

Так, згідно з результатами опитування, найголовнішими проблемами країни українці вважають:

Корупцію в державних органах - 40%.

27% громадян України вважають проблемою ріст цін та ще 25% назвали проблемою тарифи на житлово-комунальні послуги.

Безробіття найважливішою проблемою України вважають 23% опитаних.

20% такою вважають питання охорони здоров'я.

Некомпетентність влади назвали проблемою 15% українців і 12% - заявили про політичну нестабільність.

Також серед важливих проблем, на думку громадян, - падіння курсу гривні - 11%, соціальний захист бідних - 10%, відносини з Росією - 10%, злочинність - 8%, затримка зарплат та пенсій - 6%, екологія - 5%, російська присутність у Криму - 4%, право власності на землю - 2%, нестача, відключення газу, електроенергії, води - 2%, статус російської мови - 2%.

Ще 3% обрали інші варіанти і 2% не визначилися з відповіддю.

Скріншот із сайту Соціологічної групи "Рейтинг"

Щодо проблем, які українці вважають особистими, то на першому місці - ріст цін - 42% та тарифи на житлово-комунальні послуги - 38%.

Ще по 25% вважають власною проблемою військові дії на Донбасі та корупцію в державних органах.

23% респондентів висловилися за питання охорони здоров'я та медицину у цілому.

Безробіття назвали особистою проблемою - 21% опитаних.

Також серед головних особистих проблем українців: падіння курсу гривні - 15%, некомпетентність влади -13%, соціальний захист бідних - 12%, політична нестабільність - 9%, низький рівень виробництва - 8%, затримка зарплат/пенсій - 7%, злочинність 7%.

По 5% громадян вважають особистою проблемою питання екології та відносини з Росією. Ще по 3% стурбовані присутністю Росії у Криму та правом власності на житло.

По 2% українців вважають проблемою статус російської мови та відсутність/нестачу газу, електроенергії і води.

3% обрали інші варіанти і 2% не змогли визначитися.

Скріншот із сайту Соціологічної групи "Рейтинг"

Зазначається, що опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 15 по 31 березня 2018 р. Всього було опитано 2400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 65.4%.