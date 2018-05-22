Украинцы назвали ТОП важнейших проблем в стране

Среди главных собственных проблем и проблем Украины в целом, украинцы назвали военные действия на Донбассе, коррупцию, рост цен и высокие тарифы.

Об этом говорится в данных исследования, которое в марте проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института.

Отмечается, что социологи попросили украинцев назвать, какие по их мнению существуют важные проблемы для Украины и для них лично.

Так, согласно результатам опроса, самыми главными проблемами страны украинцы считают:

Коррупцию в государственных органах - 40%.

27% граждан Украины считают проблемой рост цен и еще 25% назвали проблемой тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Безработицу важнейшей проблемой Украины считают 23% опрошенных.

20% считают важными вопрос здравоохранения.

Некомпетентность власти назвали проблемой 15% украинцев и 12% - заявили о политической нестабильности.

Также среди важных проблем, по мнению граждан, - падение курса гривны - 11%, социальная защита бедных - 10%, отношения с Россией - 10%, преступность - 8%, задержка зарплат и пенсий - 6%, экология - 5%, российское присутствие в Крыму - 4%, право собственности на землю - 2%, отключение газа, электроэнергии, воды - 2%, статус русского языка - 2%.

Еще 3% выбрали другие варианты и 2% не определились с ответом.

Скриншот из сайта Социологической группы "Рейтинг"

Относительно проблем, которые украинцы считают личными, то на первом месте - рост цен - 42% и тарифы на жилищно-коммунальные услуги - 38%.

Еще по 25% считают собственной проблемой военные действия на Донбассе и коррупцию в государственных органах.

23% респондентов высказались за вопросы здравоохранения и медицину в целом.

Безработицу назвали личной проблемой - 21% опрошенных.

Также среди главных личных проблем украинцев: падение курса гривны - 15%, некомпетентность власти 13%, социальная защита бедных - 12%, политическая нестабильность - 9%, низкий уровень производства - 8%, задержка зарплат и пенсий - 7%, преступность - 7 %.

По 5% граждан считают личной проблемой вопросы экологии и отношения с Россией. Еще по 3% обеспокоены присутствием России в Крыму и правом собственности на жилье.

По 2% украинцев считают проблемой статус русского языка и отсутствие газа, электроэнергии и воды.

3% выбрали другие варианты и 2% не смогли определиться.

Скриншот из сайта Социологической группы "Рейтинг"

Отмечается, что опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 15 по 31 марта 2018 года. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать.

Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент охвата респондентов - 65.4%.