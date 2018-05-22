У Києві затримали керівника театру за хабар у 200 тис. гривень

У столиці затримали заступника директора Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва під час отримання хабара у 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Правоохоронці встановили, що керівник театру вимагав вказані кошти від підприємця за надання в оренду приміщень театру для проведення відео зйомок", - розповіли у столичній прокуратурі.

Чоловіка затримали під час отримання всієї суми хабара у приміщенні театру.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.