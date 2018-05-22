В Киеве задержали руководителя театра за взятку в 200 тыс. гривен

В столице задержали заместителя директора Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества при получении взятки в 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Правоохранители установили, что руководитель театра требовал указанные средства от предпринимателя за предоставление в аренду помещений театра для проведения видеосъемок", - рассказали в столичной прокуратуре.

Мужчину задержали во время получения всей суммы взятки в помещении театра.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.