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В Киеве задержали руководителя театра за взятку в 200 тыс. гривен

Вторник, 22 мая 2018, 21:29
В Киеве задержали руководителя театра за взятку в 200 тыс. гривен

В столице задержали заместителя директора Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества при получении взятки в 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Правоохранители установили, что руководитель театра требовал указанные средства от предпринимателя за предоставление в аренду помещений театра для проведения видеосъемок", - рассказали в столичной прокуратуре.

Мужчину задержали во время получения всей суммы взятки в помещении театра.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

 
 
 
 

Украинская правда

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Темы: Киевпрокуратуравзятка
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