На базі відпочинку в Одеській області стався вибух, один постраждалий

У вівторок, 22 травня, на території бази відпочинку у селищі Затока Одеської області стався вибух - постраждав один із відпочивальників.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території бази відпочинку у селищі Затока стався вибух, в результаті якого один з відпочиваючих отримав термічні опіки рук, ніг та обличчя", – йдеться у повідомленні.

Потерпілого доправлено до лікарні. Причини та обставини вибуху з’ясовуються. Попередня причина – вибух газо-повітряної суміші при підготовці до підпалу.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація – ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.