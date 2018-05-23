На базі відпочинку в Одеській області стався вибух, один постраждалий

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Середа, 23 травня 2018, 00:18

У вівторок, 22 травня, на території бази відпочинку у селищі Затока Одеської області стався вибух - постраждав один із відпочивальників.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території бази відпочинку у селищі Затока стався вибух, в результаті якого один з відпочиваючих отримав термічні опіки рук, ніг та обличчя", – йдеться у повідомленні.

 
 
 

Потерпілого доправлено до лікарні. Причини та обставини вибуху з’ясовуються. Попередня причина – вибух газо-повітряної суміші при підготовці до підпалу.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація – ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Теми: Одеська область вибух
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