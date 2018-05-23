На базе отдыха в Одесской области произошел взрыв, один пострадавший

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Среда, 23 мая 2018, 00:18

Во вторник, 22 мая, на территории базы отдыха в поселке Затока Одесской области произошел взрыв - пострадал один из отдыхающих.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Затока произошел взрыв, в результате которого один из отдыхающих получил термические ожоги рук, ног и лица", - говорится в сообщении.

 
 
 

Пострадавшего доставили в больницу. Причины и обстоятельства взрыва выясняются. Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси при подготовке к поджогу.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Темы: Одесская область взрыв
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