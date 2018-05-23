У КНДР схвалили список журналістів, які висвітлюватимуть закриття ядерного полігону - Сеул

Офіційний Пхеньян схвалив список південнокорейських журналістів, які висвітлюватимуть процес закриття ядерного полігону Пунгері.

Про це повідомляє міністерство національного об'єднання Південної Кореї, передає Reuters.

При цьому у відомстві не уточнили, коли саме журналісти поїдуть до КНДР.

Агентство нагадує, що журналісти із різноманітних ЗМІ з багатьох країн, за винятком Південної Кореї, вже прибули до портового міста Північної Кореї Вонсан, де очікують на тур до ядерного полігону.

Пхеньян раніше відмовлявся допустити на полігон південнокорейських журналістів, але потім змінив свою думку.

Раніше у КНДР заявили, що запланували закриття свого ядерного полігону у проміжку між 23 і 25 травня, залежно від погодних умов.

демонтаж ядерного полігону передбачає обрушення всіх тунелів за допомогою вибухів, блокування входів і ліквідацію всіх умов для спостереження, приміщень для досліджень та постів охорони.

Заява Пхеньяну прозвучала після того, як президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 12 червня у Сингапурі.

Водночас президент США Дональд Трамп підкреслив, що Білий дім готується до проведення історичного саміту з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, але зустріч може бути перенесена або й скасована.

Минулого тижня КНДР заявила, що готова скасувати зустріч, якщо США наполягатимуть на відмові від ядерної зброї в односторонньому порядку.

Глава КНДР пообіцяв, що допустить до спостереження за закриттям полігону південнокорейських та американських журналістів.

Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. Після цього країна стикнулася з низкою міжнародних санкцій.

США пропонують КНДР економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної зброї.