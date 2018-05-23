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В КНДР одобрили список журналистов, которые будут освещать закрытие ядерного полигона - Сеул

Среда, 23 мая 2018, 05:51

Официальный Пхеньян одобрил список южнокорейских журналистов, которые будут освещать процесс закрытия ядерного полигона Пунгэри.

Об этом сообщает министерство национального объединения Южной Кореи, передает Reuters.

При этом в ведомстве не уточнили, когда именно журналисты поедут в КНДР.

Агентство напоминает, что журналисты из различных СМИ из многих стран, за исключением Южной Кореи, уже прибыли в портовый город Северной Кореи Вонсан, где ожидают тур к ядерному полигону.

Пхеньян ранее отказывался допустить на полигон южнокорейских журналистов, но потом изменил свое мнение.

Ранее в КНДР заявили, что запланировали закрытие своего ядерного полигона в промежутке между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий.

Демонтаж ядерного полигона предусматривает обрушение всех туннелей при помощи взрывов, блокирование входов и ликвидацию всех условий для наблюдения, помещений для исследований и постов охраны.

Заявление Пхеньяна прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

В то же время Трамп подчеркнул, что Белый дом готовится к проведению исторического саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, но встреча может быть перенесена или даже отменена.

На прошлой неделе КНДР заявила, что готова отменить встречу, если США будут настаивать на отказе от ядерного оружия в одностороннем порядке.

Глава КНДР пообещал, что допустит к наблюдению за закрытием полигона южнокорейских и американских журналистов.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.

США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КНДРЮжная Кореяядерное оружие
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