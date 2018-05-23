СБУ заблокувала контрабанду культурних цінностей з України

Правоохоронці блокували у Києві діяльність міжнародного угруповання, що спеціалізувалося на контрабанді культурних цінностей з України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Правоохоронці встановили, що громадянин однієї з Балтійських країн відвідував Україну з метою придбати антикварні предмети. Культурні цінності іноземець скуповував у місцевих колекціонерів для подальшого переправлення за кордон.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у пункті пропуску "Бориспіль-аеропорт" Київської митниці під час спроби незаконного вивезення антикваріату.

Під час огляду речей ділка співробітники СБУ виявили приховані від митного контролю унікальні ювелірні прикраси та елементи старовинної зброї. За висновками експертів вік деяких виявлених предметів становить понад півтори тисячі років.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

У Миколаєві співробітники СБУ спільно з прикордонниками також попередили контрабанду культурних цінностей до європейських країн.

"Працівник однієї з державних установ обласного центру намагався через сервіси міжнародної пошти незаконно переправити за кордон антикварні предмети. Своїх клієнтів ділок підшуковував на спеціалізованих сайтах в інтернеті", – встановили правоохоронці.

Оперативники СБУ задокументували спробу контрабандного відправлення медалей 19-го й 20-го століть, які "мали надійти іноземному замовнику".

Під час проведення обшуків за місцем проживання та автомобіля фігуранта справи "виявили матеріали та електронні носії, що підтверджують його протиправну діяльність".

Слідчі СБУ оголосили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.