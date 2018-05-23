СБУ заблокировала контрабанду культурных ценностей из Украины

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Среда, 23 мая 2018, 08:45

Правоохранители блокировали в Киеве деятельность международной группировки, специализировавшейся на контрабанде культурных ценностей из Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Правоохранители установили, что гражданин одной из Балтийских стран посещал Украину с целью приобрести антикварные предметы. Культурные ценности иностранец скупал у местных коллекционеров для последующей переправки за границу.

Оперативники спецслужбы задержали его в пункте пропуска "Борисполь-аэропорт" Киевской таможни при попытке незаконного вывоза антиквариата.

Во время досмотра вещей дельца сотрудники СБУ обнаружили скрытые от таможенного контроля уникальные ювелирные украшения и элементы старинного оружия. По заключению экспертов, возраст некоторых обнаруженных предметов составляет более полутора тысяч лет.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

 
 
 
 

В Николаеве сотрудники СБУ совместно с пограничниками также пресекли контрабанду культурных ценностей в европейские страны.

"Работник одного из государственных учреждений областного центра пытался через сервисы международной почты незаконно переправить за границу антикварные предметы. Своих клиентов делец подыскивал на специализированных сайтах в интернете", – установили правоохранители.

Оперативники СБУ задокументировали попытку контрабандного отправления медалей 19-го и 20-го веков, которые "должны были поступить иностранному заказчику".

Во время проведения обысков по месту жительства и автомобиля фигуранта дела "обнаружили материалы и электронные носители, подтверждающие его противоправную деятельность".

Следователи СБУ объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Темы: контрабанда СБУ
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