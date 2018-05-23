Жахлива ДТП на Львівщині: шестеро людей загинуло і троє в лікарні

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Середа, 23 травня 2018, 10:26
Фото прес-служби поліції

Внаслідок зіткнення мікроавтобуса і вантажівки на Львівщині загинуло шестеро осіб, ще трьох доставлено до лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

За його даними, дорожньо-транспортна пригода трапилася у середу, 23 травня, близько 7:20 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Вербляни у Буському районі.

Попередньо встановлено, що сталося попутне зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вантажного автомобіля.

"Внаслідок автопригоди шестеро осіб загинули на місці події, ще трьох доставлено у лікарню, наразі медики встановлюють діагнози", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група - поліцейські встановлюють особи усіх учасників ДТП, а також обставини автозіткнення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 
 
 

Українська правда
Теми: ДТП Львівщина надзвичайна подія транспорт
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