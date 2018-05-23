Жуткое ДТП на Львовщине: шесть человек погибли и трое в больнице

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Среда, 23 мая 2018, 10:26
Фото пресс-службы полиции

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика во Львовской области погибли шестеро человек, еще трое доставлены в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По его данным, дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 23 мая, около 7:20 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Вербляны в Бугском районе.

Предварительно установлено, что произошло попутное столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузового автомобиля.

"В результате ДТП шесть человек погибли на месте происшествия, еще трое доставлены в больницу, сейчас медики ставят диагнозы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа - полицейские устанавливают личности всех участников ДТП, а также обстоятельства автостолкновения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 
 
 

Украинская правда
Темы: ДТП Львовщина чрезвычайное происшествие транспорт
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