Вкрали 700 м дроту: у Львові пояснили, чому стали електрички

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Середа, 23 травня 2018, 11:10

Через крадіжку контактної мережі на залізничному перегоні Дубляни-Самбірські – Дрогобич 22 травня сталася затримка в русі трьох електропоїздів.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Як повідомив черговий львівської дирекції залізниці, о 06:05 вівторка на залізничному перегоні Дубляни-Самбірські – Дрогобич поламалися два струмоприймачі в електропоїзді № 6132 сполученням Самбір – Стрий.

Через це поїзд №6132 сполученням Самбір – Стрий запізнився на понад 3 години, затримка поїзда №50 сполученням Київ – Трускавець склала 4 години38 хвини, поїзда №6131 сполученням Стрий-Самбір – 4 години 11 хвилин.

Як з’ясувалося, поломка виникла через обрив і провисання контактного дроту.

"Під час огляду місця події бригадою ЕЧК-24 виявлено крадіжку 700 м дроту контактної мережі", – повідомив департамент із цивільного захисту Львівської обласної держадміністрації.

Для пропуску поїздів використали маневрові тепловози.

Рух потягів після проведення ремонтних робіт було відновлено о 18:15.

Теми: залізниця Львівщина кримінал
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