Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вкрали 700 м дроту: у Львові пояснили, чому стали електрички

Середа, 23 травня 2018, 11:10

Через крадіжку контактної мережі на залізничному перегоні Дубляни-Самбірські – Дрогобич 22 травня сталася затримка в русі трьох електропоїздів.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Як повідомив черговий львівської дирекції залізниці, о 06:05 вівторка на залізничному перегоні Дубляни-Самбірські – Дрогобич поламалися два струмоприймачі в електропоїзді № 6132 сполученням Самбір – Стрий.

Через це поїзд №6132 сполученням Самбір – Стрий запізнився на понад 3 години, затримка поїзда №50 сполученням Київ – Трускавець склала 4 години 38 хвилин, поїзда №6131 сполученням Стрий-Самбір – 4 години 11 хвилин.

Як з’ясувалося, поломка виникла через обрив і провисання контактного дроту.

"Під час огляду місця події бригадою ЕЧК-24 виявлено крадіжку 700 м дроту контактної мережі", – повідомив департамент із цивільного захисту Львівської обласної держадміністрації.

Для пропуску поїздів використали маневрові тепловози.

Рух потягів після проведення ремонтних робіт було відновлено о 18:15.

Теми: залізницяЛьвівщинакримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
залізниця
Окупанти заявили, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом
Чеський залізничний лоукостер анонсував нові маршрути з України в ЄС
На Чернігівщині водій порушив правила і потрапив під поїзд: 3 загиблих
Останні новини
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
Усі новини...
Реклама: