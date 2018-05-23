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Украли 700 м провода: во Львове объяснили, почему остановились электрички

Среда, 23 мая 2018, 11:10

Из-за кражи контактной сети на железнодорожном перегоне Дубляны-Самборские – Дрогобыч 22 мая произошла задержка в движении трех электропоездов.

Об этом сообщает Zaxid.net.
 
Как сообщил дежурный львовской дирекции железной дороги, в 06:05 вторника на железнодорожном перегоне Дубляны-Самборские – Дрогобыч поломались два токоприемника в электропоезде № 6132 сообщением Самбор – Стрый.

Из-за этого поезд №6132 сообщением Самбор – Стрый опоздал более чем на 3 часа, задержка поезда №50 сообщением Киев – Трускавец составила 4 часа 38 минут, поезда №6131 сообщением Стрый – Самбор – 4 часа 11 минут.

Как выяснилось, поломка возникла из-за обрыва и провисания контактного провода.

"В ходе осмотра места происшествия бригадой ЭЧК-24 обнаружена кража 700 м провода контактной сети", – сообщил департамент по гражданской защите Львовской областной госадминистрации.

Для пропуска поездов использовали маневровые тепловозы.

Движение поездов после проведения ремонтных работ было восстановлено в 18:15.

Темы: железная дорогаЛьвовщинакриминал
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