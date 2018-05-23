КМУ готує рейд по відремонтованих дорогах: за крадіжки каратимуть

Влада проведе перевірку відремонтованих в Україні доріг – і якщо будуть недоліки, то покарає винних.

Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав на засідання Кабінету міністрів після доповіді виконувача обов'язків голови Держагентства автомобільних доріг Славоміра Новака.

Гройсман звернувся до Міністерства внутрішніх справ, Державної фіскальної служби, Державної аудиторської служби, Рахункової палати:

"Не розпилювати зусилля, обрати 3-4 об’єкти – якщо будуть відхилення, тоді має постати питання про покарання".

Першим таким об’єктом має стати дорога Р18 на Житомирщині, де після минулорічного ремонту виявили суттєві недоліки.

За словами Новака, київська компанія "Автомагістраль" суттєво порушила технологію під час ремонту, тому підряднику не виплачено кошти, його змусили виправити недоліки.

Гройсман додав, що там "шар асфальту менший, ніж було запроектовано".

Він закликав не чекати до наступного тижня, коли Новак планував обговорити це з міністром інфраструктури й правоохоронцями, і звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з тим, аби, "якщо ця інформація підтвердиться", порушили справу.

"Якщо треба окреме рішення уряду, нехай експертний центр МВС виїжджає в низку областей", – сказав прем’єр і закликав покарати винних.

Гройсман наголосив, що "якщо щось не докладають у ремонт доріг", це свідчить про вимивання грошей і те, що бюджетні безготівкові кошти якось переводять у готівку.

"Укравтодор" перевірив ремонт 487 дорожніх об’єктів - 90% від їх загальної кількості. На 28% перевірених об’єктів виявлено недоліки. Всі підрядники, які схалтурили, виправлять помилки за власні гроші. #РемонтДоріг pic.twitter.com/BVVTghZbNt — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 23, 2018

Керівник "Укравтодору" розповів, що є 2 масштабні перевірки на рік – на початку і на завершення.

"З 1 січня ми відповідаємо тільки за дороги державного значення. Перевірки здійснюються лише на дорогах державного значення, а місцеві дороги контролюють ОДА. Однак у 2017 році ми виконували ремонт на дорогах і державного, і місцевого значення. Тому перша масштабна перевірка була здійснена по всіх дорогах, на яких торік робили ремонт", – зазначив він.

"Це 487 об'єктів. На 136 було виявлено недоліки, на 80 об'єктах – це 60% – дефекти вже ліквідували. Недоліки не серйозні – тріщини, лущення, викришування", – повідомив Новак.

За його словами, найгірше впоралися Донецька, Луганська й Миколаївська області, найкраще – Вінницька, Львівська й Одеська, де виявлено розкриття стиків, вибоїни, зниження узбіччя.

Новак наголосив, що недоліки ремонту доріг мають виправляти підрядники за свій рахунок, аби жодна копійка платників податків не була витрачена на їх виправлення.

Керівник "Укравтодору" констатував, що найголовніші причини проблем – недбале ставлення до фінансування та до самого ремонту доріг.

За словами Новака, контроль якості ремонту доріг тепер буде 5-рівневим: до контрою замовника сертифікованими фахівцями на місцях, центрального, незалежного і громадського тепер ще діятимуть спеціальні контрольні групи на рівні уряду.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан додав, що ще "буде 6-й рівень контролю дорожньої сфери – від Рахункової палати".