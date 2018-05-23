Власти проведут проверку отремонтированных в Украине дорог – и если будут недостатки, то накажут виновных.



Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал на заседании Кабинета министров после доклада исполняющего обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Славомира Новака.



Гройсман обратился к Министерству внутренних дел, Государственной фискальной службе, Государственной аудиторской службе, Счетной палате:



"Не распылять усилия, выбрать 3-4 объекта – если будут отклонения, тогда должен возникнуть вопрос о наказании".



Первым таким объектом должна стать дорога Р18 в Житомирской области, где после прошлогоднего ремонта обнаружили существенные недостатки.



По словам Новака, киевская компания "Автомагистраль" существенно нарушила технологию при ремонте, поэтому подрядчику не выплачены средства, его вынудили исправить недостатки.



Гройсман добавил, что там "слой асфальта меньше, чем было запроектировано".



Он призвал не ждать до следующей недели, когда Новак планировал обсудить это с министром инфраструктуры и правоохранителями, и обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с тем, чтобы, "если эта информация подтвердится", возбудили дело.



"Если надо отдельное решение правительства, пусть экспертный центр МВД выезжает в ряд областей", – сказал премьер и призвал наказать виновных.



Гройсман отметил, что "если что-то не додают в ремонт дорог", это свидетельствует о вымывании денег и том, что бюджетные безналичные средства как-то переводят в наличку.



Руководитель "Укравтодора" рассказал, что есть 2 масштабные проверки в год – в начале и в конце.



"С 1 января мы отвечаем только за дороги государственного значения. Проверки осуществляются только на дорогах государственного значения, а местные дороги контролируют ОГА. Однако в 2017 году мы выполняли ремонт на дорогах и государственного, и местного значения. Поэтому первая масштабная проверка была осуществлена ​​по всем дорогам, на которых в прошлом году делали ремонт", – отметил он.



"Это 487 объектов. На 136 были выявлены недостатки, на 80 объектах – это 60% – дефекты уже ликвидировали. Недостатки не серьезные – трещины, шелушение, выкрошивание", – сообщил Новак.



По его словам, хуже всего справились Донецкая, Луганская и Николаевская области, лучше всего – Винницкая, Львовская и Одесская, где обнаружено раскрытие стыков, выбоины, снижение обочин.



Новак подчеркнул, что недостатки ремонта дорог должны исправлять подрядчики за свой счет, чтобы ни одна копейка налогоплательщиков не была потрачена на их исправление.



Руководитель "Укравтодора" констатировал, что главные причины проблем – халатное отношение к финансированию и к самому ремонту дорог.



По словам Новака, контроль качества ремонта дорог теперь будет 5-уровневым: к контролю заказчика специалистами на местах, центральному, независимому и общественному теперь добавятся специальные контрольные группы на уровне правительства.



Глава Счетной палаты Валерий Пацкан добавил, что еще "будет 6-й уровень контроля дорожной сферы – от Счетной палаты".