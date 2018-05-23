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Депутат Київради приховав від НАЗК авто за 1,5 мільйона

Середа, 23 травня 2018, 13:03

Депутата Київської міськради притягнули до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.

Про це повідомляє 23 травня прес-служба прокуратури міста Києва.

Правоохоронці встановили, що у травні 2017 року депутат міськради придбав автомобіль вартістю майже 1,5 млн гривень, але не повідомив на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані, як це передбачено законом.

Нацполіція склала стосовно депутата протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, та передбаченого ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог фінансового контролю).

Шевченківський райсуд міста Києва підтримав позицію прокуратури та визнав депутата винним. Зазначається, що рішення суду набуло чинності.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, мова йде про депутата фракції "Солідарність" Сергія Пилипенка.

***Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 - 3400 гривень).

Українська правда
Теми: Київпрокуратурадекларації
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