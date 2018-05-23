Депутат Киевсовета скрыл от НАПК авто за 1,5 миллиона

Депутата Киевского горсовета привлекли к ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией.



Об этом сообщает 23 мая пресс-служба прокуратуры города Киева.



Правоохранители установили, что в мае 2017 года депутат горсовета приобрел автомобиль стоимостью почти 1,5 миллиона гривен, но не сообщил на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, как это предусмотрено законом.



Нацполиция составила в отношении депутата протокол о совершении им административного правонарушения, связанного с коррупцией, и предусмотренного ч. 2 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований финансового контроля).



Шевченковский райсуд Киева поддержал позицию прокуратуры и признал депутата виновным. Отмечается, что решение суда вступило в силу.



По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о депутате фракции "Солидарность" Сергее Пилипенко.

*** Не уведомление или несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 - 3400 гривен).