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Депутат Киевсовета скрыл от НАПК авто за 1,5 миллиона

Среда, 23 мая 2018, 13:03

Депутата Киевского горсовета привлекли к ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией.

Об этом сообщает 23 мая пресс-служба прокуратуры города Киева.

Правоохранители установили, что в мае 2017 года депутат горсовета приобрел автомобиль стоимостью почти 1,5 миллиона гривен, но не сообщил на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, как это предусмотрено законом.

Нацполиция составила в отношении депутата протокол о совершении им административного правонарушения, связанного с коррупцией, и предусмотренного ч. 2 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований финансового контроля).

Шевченковский райсуд Киева поддержал позицию прокуратуры и признал депутата виновным. Отмечается, что решение суда вступило в силу.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о депутате фракции "Солидарность" Сергее Пилипенко.

*** Не уведомление или несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 - 3400 гривен).

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратурадекларации
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