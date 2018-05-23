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На Львівщині затримали вандала, що нищив прапори України

Середа, 23 травня 2018, 13:37

Правоохоронці Львівщини затримали чоловіка, який підпалив два державних прапори біля пам’ятника жертвам репресій.

Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції у Львівській області.

За її даними, 22 травня ввечері 31-річний мешканець Сумської області спалив два державні прапори України у місті Городок біля пам’ятника жертвам репресій.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.338 КК (наруга над державними символами), що передбачає до 3 років позбавлення волі.

Наразі поліцейські встановлюють мотиви, які спонукали зловмисника до таких дій.

Українська правда
Теми: Львівщинанадзвичайна подія
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