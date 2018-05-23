На Львовщине задержали вандала, который уничтожал флаги Украины

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Среда, 23 мая 2018, 13:37

Правоохранители Львовской области задержали мужчину, который поджег два государственных флага возле памятника жертвам репрессий.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

По ее данным, 22 мая вечером 31-летний житель Сумской области сжег два государственных флага Украины в городе Городок у памятника жертвам репрессий.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.338 УК (надругательство над государственными символами), которая предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают мотивы, побудившие злоумышленника к таким действиям.

Украинская правда
Темы: Львовщина чрезвычайное происшествие
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