На Львовщине задержали вандала, который уничтожал флаги Украины

Правоохранители Львовской области задержали мужчину, который поджег два государственных флага возле памятника жертвам репрессий.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

По ее данным, 22 мая вечером 31-летний житель Сумской области сжег два государственных флага Украины в городе Городок у памятника жертвам репрессий.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.338 УК (надругательство над государственными символами), которая предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают мотивы, побудившие злоумышленника к таким действиям.