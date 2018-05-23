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Синоптики обіцяють спеку та грози

Середа, 23 травня 2018, 13:46

Спекотна погода з короткочасними дощами і грозами місцями по Україні очікується в найближчі дні.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними синоптиків, найближчої доби територія України залишиться в теплій повітряній масі, погодні умови буде визначати поле зниженого тиску, на південному сході – активні атмосферні фронти.

У східних, Дніпропетровській областях, Приазов'ї та Криму 24 травня – короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на півдні та сході країни до 18°; вдень 23-28°, в більшості західних областей 21-26°.

У Києві в четвер – вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 24 травня найвища температура вдень була 31,3° в 2007 р., найнижча вночі 05° в 1899р.

На 25 травня синоптики прогнозують погоду без істотних опадів, лише вдень у західних, східних і південних областях місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 12-17°, удень 22-28°.

У Києві – без істотних опадів. Вітер переважно східний 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

23 травня в 9 годині ранку температура води в Чорному і Азовському морях була 18-22°; в Дніпрі біля Києва 19°.

Теми: погода
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