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Синоптики обещают жару и грозы

Среда, 23 мая 2018, 13:46

Жаркая погода с кратковременными дождями и грозами местами по Украине ожидается в ближайшие дни.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным синоптиков, в ближайшие сутки территория Украины останется в теплой воздушной массе, погодные условия будет определять поле пониженного давления, на юго-востоке - активные атмосферные фронты.

В восточных, Днепропетровской областях, Приазовье и Крыму 24 мая – кратковременные дожди, грозы, днем кое-где град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на юге и востоке страны до 18°; днем 23-28°, в большинстве западных областей 21-26°.

В Киеве в четверг - ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 мая самая высокая температура днем была 31,3° в 2007г., самая низкая ночью 0,5° в 1899г.

На 25 мая синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков, лишь днём в западных, восточных и южных областях местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, днём 22-28°.

В Киеве – без существенных осадков. Ветер преимущественно восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

23 мая в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 18-22°; в Днепре возле Киева 19°.

Темы: погода
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