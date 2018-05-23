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СБУ підозрює, що за "вкидом" про теракти у Києві стоїть Росія

Середа, 23 травня 2018, 14:08
СБУ підозрює, що за вкидом про теракти у Києві стоїть Росія
EPA

Служба безпеки України вважає залякуванням інформацію про нібито підготовку терактів у Києві під час проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА 26 травня.

Про це речник СБУ Олена Гітлянська пише у Facebook.

"В одній із соціальних мереж з’явилися повідомлення від імені терористичної організації Ісламська Держава про нібито заплановані на 26 травня у Києві терористичні атаки під час проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА", – зазначила вона.

"Наші експерти, дослідивши ці повідомлення, встановили, що вони розміщувались з акаунтів, які не мають відношення до самого ІДІЛ", – повідомила Гітлянська.

"Тому ми вважаємо, що інформаційний "вкид" був зроблений з єдиною метою – залякати та посіяти паніку серед мешканців та гостей столиці України", – заявила вона.

СБУ запевняє, що робить усе від неї залежне, щоб "свято футболу" відбулось мирно і спокійно.

Гітлянська також закликала журналістів "не поширювати сумнівні повідомлення від іноземних таблоїдів, які було вигадано "за поребріком", тобто в РФ.

Теми: СБУтерактспорт
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