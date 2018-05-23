СБУ подозревает, что за "вбросом" о терактах в Киеве стоит Россия

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Среда, 23 мая 2018, 14:08
EPA

Служба безопасности Украины считает запугиванием информацию о якобы подготовке терактов в Киеве во время проведения финального матча Лиги Чемпионов УЕФА 26 мая.

Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская пишет в Facebook.

"В одной из социальных сетей появились сообщения от имени террористической организации Исламское Государство о якобы запланированных на 26 мая в Киеве террористических атаках во время проведения финального матча Лиги Чемпионов УЕФА", – отметила она.

"Наши эксперты, исследовав эти сообщения, установили, что они размещались с аккаунтов, которые не имеют отношения к самому ИГИЛ", – сообщила Гитлянская.

"Поэтому мы считаем, что информационный "вброс" был сделан с единственной целью – запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины", – заявила она.

СБУ уверяет, что делает все от нее зависящее, чтобы "праздник футбола" прошел мирно и спокойно.

Гитлянская также призвала журналистов "не распространять сомнительные сообщения от иностранных таблоидов, которые было придумано "за поребриком", то есть в РФ.

Темы: СБУ теракт спорт
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