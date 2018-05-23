Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Морські піхотинці отримали нові берети та нове свято

Середа, 23 травня 2018, 14:20
Морські піхотинці отримали нові берети та нове свято

День морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України відтепер буде відзначатися 23 травня.

Про це заявив президент Петро Порошенко, підписавши відповідний указ у Миколаєві під час урочистих заходів на честь 100-річчя створення морської піхоти.

"Виходячи із нашого власного історичного календаря, ухвалив рішення встановити новий День морської піхоти України, який віднині відзначатиметься на державному рівні 23 травня", – сказав президент.

Щодо мотивації зазначається, що рівно сто років тому, 23 травня 1918 року, гетьман Української держави Павло Скоропадський віддав наказ про початок формування бригади морської піхоти в складі трьох полків для несення служби.

 

Крім цього Порошенко повідомив, що морська піхота віднині буде в новому однострої.

"Відсьогодні колір беретів українського морпіха набуває відтінку морської хвилі, як штормове Чорне й Азовське море. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома і в музеях, визволяти Україну в ході операції Об’єднаних сил морська піхота віднині буде в новому однострої", – сказав він.

Раніше День морського піхотинця України відзначався 16 листопада.

Як повідомлялось, з 2017 року українські десантники відзначають свій професійний день 21 листопада, а не 2 серпня, як це було за радянських часів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: флотармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
флот
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв у Чорному морі – ОК "Південь"
Росія створює "філіал" Чорноморського флоту у Маріуполі – ЦНС
Останні новини
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
Усі новини...
Реклама: