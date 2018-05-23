Морські піхотинці отримали нові берети та нове свято

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Середа, 23 травня 2018, 14:20

День морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України відтепер буде відзначатися 23 травня.

Про це заявив президент Петро Порошенко, підписавши відповідний указ у Миколаєві під час урочистих заходів на честь 100-річчя створення морської піхоти.

"Виходячи із нашого власного історичного календаря, ухвалив рішення встановити новий День морської піхоти України, який віднині відзначатиметься на державному рівні 23 травня", – сказав президент.

Крім цього Порошенко повідомив, що морська піхота віднині буде в новому однострої.

"Відсьогодні колір беретів українського морпіха набуває відтінку морської хвилі, як штормове Чорне й Азовське море. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома і в музеях, визволяти Україну в ході операції Об’єднаних сил морська піхота віднині буде в новому однострої", – сказав він.

Раніше День морського піхотинця України відзначався 16 листопада.

Як повідомлялось, з 2017 року українські десантники відзначають свій професійний день 21 листопада, а не 2 серпня, як це було за радянських часів.

Українська правда
Теми: флот армія
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