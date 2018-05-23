Морські піхотинці отримали нові берети та нове свято

День морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України відтепер буде відзначатися 23 травня.

Про це заявив президент Петро Порошенко, підписавши відповідний указ у Миколаєві під час урочистих заходів на честь 100-річчя створення морської піхоти.

"Виходячи із нашого власного історичного календаря, ухвалив рішення встановити новий День морської піхоти України, який віднині відзначатиметься на державному рівні 23 травня", – сказав президент.

Щодо мотивації зазначається, що рівно сто років тому, 23 травня 1918 року, гетьман Української держави Павло Скоропадський віддав наказ про початок формування бригади морської піхоти в складі трьох полків для несення служби.

Крім цього Порошенко повідомив, що морська піхота віднині буде в новому однострої.

"Відсьогодні колір беретів українського морпіха набуває відтінку морської хвилі, як штормове Чорне й Азовське море. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома і в музеях, визволяти Україну в ході операції Об’єднаних сил морська піхота віднині буде в новому однострої", – сказав він.

Відсьогодні колір беретів українського морпіха набуває відтінку морської хвилі, як штормове Чорне й Азовське море. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома і в музеях, визволяти Україну в ході операції Об’єднаних сил морська піхота віднині буде в новому однострої pic.twitter.com/0sPLWWNw04 — Петро Порошенко (@poroshenko) May 23, 2018

Раніше День морського піхотинця України відзначався 16 листопада.

Як повідомлялось, з 2017 року українські десантники відзначають свій професійний день 21 листопада, а не 2 серпня, як це було за радянських часів.