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Морские пехотинцы получили новые береты и новый праздник

Среда, 23 мая 2018, 14:20
Морские пехотинцы получили новые береты и новый праздник

День морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отныне будет отмечаться 23 мая.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, подписав соответствующий указ в Николаеве во время торжественных мероприятий в честь 100-летия создания морской пехоты.

"Исходя из нашего собственного исторического календаря, принял решение установить новый День морской пехоты Украины, отныне он будет отмечаться на государственном уровне 23 мая", - сказал президент.

Относительно мотивации отмечается, что ровно сто лет назад, 23 мая 1918 года, гетман Украинского государства Павел Скоропадский издал приказ о начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы.

 

Кроме этого Порошенко сообщил, что морская пехота отныне будет носить новые мундиры.

"С сегодняшнего дня цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны, как штормовое Черное и Азовское море. Сохраняя черные береты на почетных местах дома и в музеях, освобождать Украину в ходе операции Объединенных сил морская пехота отныне будет в новой форме", – сказал он.

Ранее День морского пехотинца Украины отмечался 16 ноября.

Как сообщалось, с 2017 года украинские десантники отмечают свой профессиональный день 21 ноября, а не 2 августа, как это было в советское время.

Украинская правда

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Темы: флотармия
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