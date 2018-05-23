Морские пехотинцы получили новые береты и новый праздник

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Среда, 23 мая 2018, 14:20

День морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отныне будет отмечаться 23 мая.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, подписав соответствующий указ в Николаеве во время торжественных мероприятий в честь 100-летия создания морской пехоты.

"Исходя из нашего собственного исторического календаря, принял решение установить новый День морской пехоты Украины, отныне он будет отмечаться на государственном уровне 23 мая", - сказал президент.

Кроме этого Порошенко сообщил, что морская пехота отныне будет носить новые мундиры.

"С сегодняшнего дня цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны, как штормовое Черное и Азовское море. Сохраняя черные береты на почетных местах дома и в музеях, освобождать Украину в ходе операции Объединенных сил морская пехота отныне будет в новой форме", – сказал он.

Ранее День морского пехотинца Украины отмечался 16 ноября.

Как сообщалось, с 2017 года украинские десантники отмечают свой профессиональный день 21 ноября, а не 2 августа, как это было в советское время.

Украинская правда
Темы: флот армия
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