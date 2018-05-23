Морские пехотинцы получили новые береты и новый праздник

День морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отныне будет отмечаться 23 мая.



Об этом заявил президент Петр Порошенко, подписав соответствующий указ в Николаеве во время торжественных мероприятий в честь 100-летия создания морской пехоты.



"Исходя из нашего собственного исторического календаря, принял решение установить новый День морской пехоты Украины, отныне он будет отмечаться на государственном уровне 23 мая", - сказал президент.



Кроме этого Порошенко сообщил, что морская пехота отныне будет носить новые мундиры.



"С сегодняшнего дня цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны, как штормовое Черное и Азовское море. Сохраняя черные береты на почетных местах дома и в музеях, освобождать Украину в ходе операции Объединенных сил морская пехота отныне будет в новой форме", – сказал он.

Відсьогодні колір беретів українського морпіха набуває відтінку морської хвилі, як штормове Чорне й Азовське море. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома і в музеях, визволяти Україну в ході операції Об’єднаних сил морська піхота віднині буде в новому однострої pic.twitter.com/0sPLWWNw04 — Петро Порошенко (@poroshenko) May 23, 2018

Ранее День морского пехотинца Украины отмечался 16 ноября.

Как сообщалось, с 2017 года украинские десантники отмечают свой профессиональный день 21 ноября, а не 2 августа, как это было в советское время.