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СБУ попереджає про можливу масштабну кібератаку напередодні фіналу ЛЧ

Середа, 23 травня 2018, 16:30
СБУ попереджає про можливу масштабну кібератаку напередодні фіналу ЛЧ

Служба безпеки попереджає про можливу масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії напередодні фіналу Ліги Чемпіонів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Шкідливе програмне забезпечення, яке може бути використано хакерами, отримало умовну назву VPNFilter.

* VPNFilter – багаторівневе модульне шкідливе програмне забезпечення з універсальними можливостями, які забезпечують проведення як кіберрозвідки та і деструктивних кібероперацій

Висновки криміналістичного дослідження засвідчують, що вірусне програмне забезпечення VPNFilter дозволяє зловмисникам перехоплювати весь трафік, що проходить через уражений пристрій (включаючи дані авторизації та персональні дані платіжних систем), збирати та вивантажувати інформацію, віддалено керувати інфікованим пристроєм та навіть виводити його з ладу.

Виявлені ознаки свідчать про готування кібердиверсій на об’єктах національної критичної інфраструктури, що викликає особливе занепокоєння, зазначають в СБУ.

Фахівці СБУ вважають, що інфікування обладнання саме на території України ‒ підготовка до чергового акту кіберагресії з боку РФ, спрямованого на дестабілізацію ситуації під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів.

Про це свідчить й те, що запланований механізм кібератаки збігається з техніками, які використовувались у 2015-2016 роках в ході кібератаки BlackEnergy, кажуть в СБУ.

Наразі фахівцям відомо про уразливість наступних мережевих пристроїв:

Linksys Devices: E1200, E2500, WRVS4400N;

Mikrotik RouterOS Versions for Cloud Core Routers: 1016, 1036, 1072;

Netgear Devices: DGN2200, R6400,        R7000, R8000, WNR1000, WNR2000;

QNAP Devices: TS251, TS439 Pro, Other QNAP NAS devices running QTS software;

TP-Link Devices R600VPN.

Враховуючи значну поширеність цього обладнання на території України та об’єктивну неможливість адресного інформування всіх користувачів, СБ України надає рекомендації із захисту від кібератаки.

- користувачам та власникам домашніх роутерів, бездротових маршрутизаторів малих офісів та мережевих файлових сховищ необхідно невідкладно здійснити їх перезавантаження з метою видалення потенційно небезпечних шкідливих програмних модулів з оперативної пам’яті пристроїв;

- у випадку, коли мережеві маршрутизатори клієнтів контролюють провайдери Інтернет-послуг, здійснити їх віддалене перезавантаження;

- якщо є підстави вважати будь-який пристрій в локальній мережі ураженим зазначеним видом шкідливого програмного забезпечення, то невідкладно оновити його програмну прошивку до останньої актуальної версії;

у випадку, коли в операційній системі мережевого пристрою є функція доступу до його файлової системи, то перевірити наявність файлів у директоріях "/var/run/vpnfilterw", "var/run/tor", "var/run/torrc", "var/run/tord" та видалити їх вміст.

Як повідомлялося, в одній із соціальних мереж з’явилися повідомлення від імені терористичної організації Ісламська Держава про нібито заплановані на 26 травня у Києві терористичні атаки під час проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА

Служба безпеки України заявила, що за цим інформаційним "вкидом" стоїть Росія.

СБУ запевняє, що робить усе від неї залежне, щоб "свято футболу" відбулось мирно і спокійно.

Українська правда
Теми: СБУ
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