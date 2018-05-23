У Криму викрали делегата Курултаю кримськотатарського народу

Нардеп і голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що в Сімферопольському районі окупованого Криму викрали делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза.

Про це він написав у Facebook.

"У районі села Джолман (нині Піонерське) Сімферопольського району російські карателі на автомашині Фольксваген, оснащеному мигалками і звуковими пристроями, змусили зупинитися автомобіль, за кермом якого перебував делегат Курултаю кримськотатарського народу Асан Егіз", - повідомив він.

За його словами, переконавшись, що затриманий є саме Асан Егіз, росіяни вивезли його на своїй машині в невідомому напрямку.

"Рідний брат Асана Абдураман Егіз, який прибув незабаром на місце події, вже не виявив і автомобіль Асана", - зазначив Чубаров.

Політик додав, що наразі Абдураман Егіз в пошуках насильно затриманого і вивезеного брата направляється в Управління ФСБ РФ у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомлялося, після анексії в Криму окупаційна російська влада систематично проводять масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".