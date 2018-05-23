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В Крыму похитили делегата Курултая крымскотатарского народа

Среда, 23 мая 2018, 17:08

Нардеп и председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что в Симферопольском районе оккупированного Крыма похитили делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.

Об этом он написал в Facebook.

"В районе села Джолман (ныне- Пионерское) Симферопольского района русские каратели на автомашине Фольксваген, оснащенном мигалками и звуковыми устройствами, вынудили остановиться автомашину, за рулем которого находился делегат Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз", - сообщил он.

По его словам, убедившись, что задержанным является именно Асан Эгиз, россияне вывезли его на своей машине в неизвестном направлении.

"Прибывший вскоре на место происшествия родной брат Асана Абдураман Эгиз уже не обнаружил и автомашину Асана", - отметил Чубаров..

Политик добавил, что в настоящее время, Абдураман Эгиз в поисках насильно задержанного и вывезенного брата направляется в Управление ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму.

Как сообщалось, после аннексии в Крыму оккупационные российские власти систематически проводят массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Украинская правда

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