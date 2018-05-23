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На Кабміні Данилюк посварився з Гройсманом

Середа, 23 травня 2018, 17:47
На Кабміні Данилюк посварився з Гройсманом

На закритій частині засідання уряду у середу між міністром фінансів Олександром Данилюком та прем‘єр-міністром Володимиром Гройсманом сталася словесна перепалка.

Про це УП розповіли члени Кабміну, що були на засіданні.

Зі слів співрозмовників, формальною причиною сварки стала вимога Данилюка призначити йому ще одного заступника. Натомість Гройсман сказав, що це питання не на часі.

Після цього Данилюк почав емоційно відповідати, щоб в такому разі Гройсман подав представлення на його відставку.

"Він сказав, що сам не піде. Але сказав прем‘єру, щоб той сам подав заяву на його звільнення", - зазначив один з міністрів.

Натомість в оточенні прем‘єра значно акуратніше розповідають про конфлікт.

"Данилюк говорив про зама, але не грюкав дверима. Все було набагато м‘якше. Ніхто ніяких заяв не готує", - стверджують в оточенні Гройсмана.

Крім того в оточенні прем’єра вважають, що така поведінка міністра пов’язана з можливим неприйняттям антикорупційного суду.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрів
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