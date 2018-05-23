На Кабмине Данилюк поссорился с Гройсманом

На закрытой части заседания правительства в среду между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла словесная перепалка.

Об этом УП рассказали члены Кабмина, которые были на заседании.

По словам собеседников, формальной причиной ссоры стало требование Данилюка назначить еще одного заместителя. Однако Гройсман сказал, что это вопрос не ко времени.

После этого Данилюк начал эмоционально отвечать, чтобы в таком случае Гройсман подал представление на его отставку.

"Он сказал, что сам не пойдет. Но сказал премьеру, чтобы тот сам подал заявление на его увольнение", – отметил один из министров.

Однако в окружении премьера значительно аккуратнее рассказывают о конфликте.

"Данилюк говорил о заме, но не хлопал дверью. Все было гораздо мягче. Никто никаких заявлений не готовит", – утверждают в окружении Гройсмана.

Кроме того, в окружении премьера считают, что такое поведение министра связано с возможным неприятием антикоррупционного суда.