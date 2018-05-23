У Москві арештували екс-"мера" Ялти

Суд заарештував колишнього підконтрольного Кремлю "мера" Ялти Андрія Ростенка за підозрою у махінаціях із землею санаторію МВС Росії "Алупка".

Про це повідомляє російська "Новая газета".

Зазначається, що співробітники Слідчого комітету РФ затримали Ростенка 22 травня в одному з аеропортів Москви.

"Колишньому меру пред'явили звинувачення в перевищенні посадових повноважень (ч. 1 ст. 286 КК РФ – до 4 років позбавлення волі)", – пише видання.

Басманний районний суд Москви в середу, 23 травня, арештував його на два місяці.

Слідство вважає, що Ростенко після анексії Криму не передав санаторію 26 соток землі на узбережжі.

Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов, до якого, за інформацією видання, близький Ростенко, назвав затримання заказом та "провокацією проти органів влади Республіки Крим".

"Оскільки в наявних матеріалах відсутній склад злочину, то я розцінюю це як привіт особисто мені", – написав Аксьонов.

За його словами, в кримінальній справі проти Ростенко йдеться про заподіяння шкоди "Республіці Крим".

"Буду вимагати порушення кримінальних справ за незаконне затримання", – заявив "глава Криму".

Як пише "Новая газета", Ростенко відомий також вилученням 1,5 га землі у дитячого протитуберкульозного санаторію імені Боброва. На землі санаторія повинен був з'явитися готель з футбольним полем. Повертати ділянку лікувальній установі довелося через суд.

У 2010 році Ростенко був обраний до Сімферопольської міської ради від Партії регіонів. Після анексії Криму його призначили "головою адміністрації Ялти", а в 2017 році – звільнили. Наразі він значиться членом місцевої політради партії "Единая Россия" в Ялті.