В Москве арестовали экс-"мэра" Ялты

Суд арестовал бывшего подконтрольного Кремлю "мэра" Ялты Андрея Ростенко по подозрению в махинациях с землей санатория Министерства внутренних дел России "Алупка".

Об этом сообщает российская "Новая газета".

Отмечается, что сотрудники Следственного комитета РФ задержали Ростенко 22 мая в одном из аэропортов Москвы.

"Бывшему мэру предъявили обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ — до 4 лет лишения свободы)", – пишет издание.

Басманный районный суд Москвы в среду, 23 мая, арестовал его на два месяца.

Следствие считает, что Ростенко после аннексии Крыма не передал санатория 26 соток земли на побережье.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, к которому, по информации издания, близкий Ростенко, назвал задержание заказом и "провокацией против органов власти Республики Крым".

"Поскольку в имеющихся материалах отсутствует состав преступления, то я расцениваю это как привет лично мне", – написал Аксенов.

По его словам, в уголовном деле против Ростенко говорится о причинении ущерба "Республике Крым".

"Буду требовать возбуждения уголовных дел за незаконное задержание", – заявил "глава Крыма".

Как пишет "Новая газета", Ростенко известный также изъятием 1,5 га земли у детского противотуберкулезного санатория имени Боброва. На земле санатория должен был появиться отель с футбольным полем. Возвращать участок лечебному учреждению пришлось через суд.

В 2010 году Ростенко был избран в Симферопольской городской совет от Партии регионов. После аннексии Крыма был назначен "главой администрации Ялты", а в 2017 году – уволен. Сейчас он числится членом местного политсовета партии "Единая Россия" в Ялте.